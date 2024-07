Em menos de uma semana, PM prende quatro foragidos da justiça na Bahia

Prisões foram realizadas pelas equipes do 8º Batalhão da Polícia Militar (BPM) - Foto: Divulgação | PM-BA

Quatro pessoas que estavam com mandado de prisão em aberto foram presas na última semana, pelas equipes do 8º Batalhão da Polícia Militar (BPM). As ações aconteceram entre segunda-feira, 24, e sexta, 28.

No primeiro caso, os PMs realizavam patrulhamento na região de Arraial d'Ajuda, quando localizaram um homem acusado de inadimplemento de pagamento de pensão alimentícia.

Já no segundo, uma mulher foi presa no centro de Porto Seguro. A suspeita responde por tráfico de drogas, tendo mandado de prisão expedido pela comarca de Ilhéus.

Um homem, que responde pelo crime de roubo, também foi detido, quando tentava deixar o distrito de Trancoso. No último caso, um indivíduo que responde por tráfico de drogas, foi encontrado e detido no centro de Porto Seguro.