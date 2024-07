Em Salvador, Margareth Menezes celebra 20 anos do projeto Cultura Viva

Margareth durante evento - Foto: Andre Fernandes / Divulgação

Ministra da Cultura, Margareth Menezes esteve em Salvador na noite deste sábado, 6, para celebrar os 20 anos da Política Nacional de Cultura Viva (PNCV). Iniciativa de base comunitária mais importante do Brasil, o projeto foi celebrado em solenidade na Casa Rosa, no Rio Vermelho.

Com três horas de atraso, um cortejo saiu da Casa de Iemanjá, também no Rio Vermelho, por volta das 18h. Liderado por Margareth e outras autoridades políticas, o movimento foi em direção a Casa Rosa. Participaram de grupos culturais como o Zambiapunga, Bakoma e Tambores de Maracás

“A Cultura Viva é do tamanho do Brasil e assim queremos que ela continue, fortalecendo-se cada vez mais, com diversidade, acolhendo as diferentes manifestações culturais de todo o país”, afirmou a ministra Margareth Menezes.

Outras lideranças culturais e políticas também participaram da celebração. A deputada estadual Olívia Santana (Pc do B) exaltou que, em sua visão, a cultura voltou a ser valorizada após seis anos.

"A Cultura Viva é uma política cultural que articula o Brasil. Articula o fazer cultural das populações locais em todos os cantos do país. E este encontro dos pontos de cultura é um encontro que mostra essa potência que o nosso país tem", celebrou.

Também participaram do evento o ex-ministro da Cultura Juca Ferreira, do atual secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro, da secretária da Cidadania e da Diversidade Cultural do Ministério da Cultura, Marcia Rollemberg, da representante da Comissão Nacional dos Pontos de Cultura, Dilma Negreiros, a presidente da Funarte, Maria Marighela, e do coordenador do Consórcio Universitário, Guilherme Varella.

Já a parte musical, no início, foi comandada pelo ritmo do afoxé Filhos de Ghandi. No fim, Marcia Castro subiu ao palco para animar o público ao som do samba-reggae.