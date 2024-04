Em três meses, SSP-BA recebeu quase 90 mil trotes | A TARDE

O Centro Integrado de Comunicações (Cicom) da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) recebeu, de janeiro até 25 de março, 83.794 trotes. Isso corresponde a cerca de 20% do total dos chamados de emergência recebidos por órgãos como Corpo de Bombeiros da Bahia (CBMBA), Polícia Militar da Bahia (PMBA) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Em 2023, os trotes somaram 233.039 das chamadas recebidas. Essa prática, que consiste em acionar indevidamente algum órgão, que não justifique um atendimento de urgência ou emergência, é considerada crime, e segundo a coordenadora de teleatendimento da Stelecom, tenente PM Divaneide de Andrade Costa, preocupa a equipe de atendimento.

"De acordo com o artigo 340 do código penal, levar informações falsas a órgãos governamentais é crime, o trote é crime, com pena de três meses a um ano de detenção e multa. A próxima pessoa a precisar do atendimento pode ser você", explicou a militar.

Para o subtenente BM Cristiano Cardoso, o trote é uma atividade perigosa. "Prejudica o nosso tempo resposta, que é em torno de 15 minutos, pois, por causa do grande número de trotes, precisamos fazer uma investigação e confirmar todos os chamados, verificar a veracidade do fato, o que reduz o nosso tempo resposta e esse pode ser o diferencial para quem está precisando dos nossos atendimentos", concluiu.