Embasa alerta para golpes ao pagar contas; veja como se proteger | A TARDE

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) emitiu uma nota nesta segunda-feira, 01, na qual alerta para sites e perfis de Whatsapp falsos, que se passam pela Embasa, para aplicar golpes nos clientes. A empresa também deu dicas de como reconhecer os sites e perfis falsos.



De acordo com a Embasa, ao realizar buscas na internet, “os resultados podem levar a sites e perfis de whatsapp falsos, que simulam os sites reais das empresas públicas e geram uma suposta segunda via da conta com mudança no código de barras ou “QR Code”. Com isso, o pagamento vai direto para os golpistas.

Para evitar cair nos golpes, afirma a Embasa, “o usuário deve verificar a grafia correta do nome do domínio do site oficial (www.embasa.ba.gov.br), do Atendimento Virtual (https://atendimentovirtual.embasa.ba.gov.br) e o número do Whatsapp (71 9717-0999).

"É importante conferir todos os dados para evitar pagamentos em nome de terceiros”, fala o gerente de relacionamento com o cliente, João Ricardo Souza. “O cliente deve utilizar sempre o QR Code constante na sua conta e confirmar se, no momento do pagamento, aparece a Embasa como favorecida e o Citibank como banco vinculado. A empresa nunca solicita pagamentos por PIX enviando chave com CPF, telefone ou CPNJ”, acrescenta.

Ainda segundo a Embasa, o usuário pode pagar também com o cartão de crédito pelo Atendimento Virtual, sendo necessário o login mediante senha. Em caso de suspeita de golpe, o cliente deve interromper imediatamente o pagamento e entrar em contato direto nos canais de atendimento remoto ou presencial para efetivar a denúncia.

Antes de confirmar o pagamento

Na hora de pagar a conta, os cuidados devem ser redobrados. No caso do Pix, antes de confirmar a operação, atenção ao número do CNPJ da Embasa (13.504.675/0001-10) e da fonte pagadora (BCO Citibank S.A). No caso do código de barras, os primeiros números do código de barras são sempre 82.

Cuidado no acesso

Desconfie sempre de website que não tenha a extensão ba.gov.br, ou caso a ordem das palavras esteja invertida ou com a grafia errada. Para se certificar, a sugestão é digitar o endereço do site. Outra dica é observar atentamente o texto e as imagens, a qualidade do design e se há erros de gramática nos textos dos canais.

Atenção aos Canais

A segunda via da conta pode ser retirada de forma segura pelo teleatendimento, no 0800 0555 195; no Atendimento Virtual; ou pelo WhatsApp (71) 99717-0999.