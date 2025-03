Embasa divulgada nova lista de aprovados no concurso público

As listas podem ser acessadas no site da Embasa - Foto: Divulgação Embasa

Foi divulgada nesta sexta-feira, 7, mais uma lista convocando 13 candidatos aprovados no último concurso público da Embasa para o preenchimento de vagas em Feira de Santana, Ibirapitanga, Itagi, Itamaraju, Jequié, Paulo Afonso, Salvador, Santo Antônio de Jesus, Caculé e Utinga. O edital de desclassificação também foi publicado.

Os convocados devem comparecer nos dias 13 ou 17 de março, às 09h, à sede da Embasa, na 4ª Avenida, nº 420 - CAB, sala 26, em Salvador, para apresentação de documentos. Caso o candidato não compareça ao local, data e horário especificados, estará eliminado do concurso público.

As listas podem ser acessadas no site da Embasa. O concurso público prevê o preenchimento de 930 vagas distribuídas entre funções de nível médio, técnico e superior, além do cadastro de reserva. Ao todo, o edital contempla 19 funções distribuídas em 167 municípios baianos.