Embasa investe R$ 1 bi e prepara maior programa de saneamento na Bahia | A TARDE

Para ampliar o acesso à água tratada e ao esgotamento sanitário na Bahia, a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), vinculada à Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS), desembolsou cerca de R$ 1 bilhão, em 2023.



Isso possibilitou o acréscimo de 97 mil ligações de água e 69 mil de esgoto ao longo do ano, nos 368 municípios onde atua. Essas informações estão disponíveis no Relatório de Administração e Demonstrações Financeiras divulgado nesta sexta-feira, 29.

“Esses resultados, que impactam positivamente no desenvolvimento econômico e social da população, são fruto de uma gestão criteriosa com as despesas e do investimento de R$ 949 milhões, focado na ampliação do acesso e na melhoria dos nossos serviços”, afirmou o presidente da empresa, Leonardo Góes.

“A boa saúde financeira da Embasa significa a capacidade de captar ainda mais recursos, possibilitando que a companhia possa realizar o maior plano de investimentos de sua história nos próximos cinco anos, com R$ 6,7 bilhões já assegurados”.

O governador Jerônimo Rodrigues destacou ser prioridade do Governo do Estado garantir acesso à água para todos os baianos e baianas. “Muito já tem sido feito, tanto na área de abastecimento de água quanto de saneamento básico, para que possamos garantir uma melhor qualidade de vida ao povo baiano. Cuidar de gente é o nosso objetivo. Nós queremos fortalecer ainda mais a infraestrutura hídrica na Bahia, e estamos trabalhando diariamente para que esses serviços sejam ampliados na capital e no interior, focando também nos distritos e povoados. Com isso, estamos avançando cada vez mais para cumprir as metas do marco regulatório do saneamento básico”, afirmou.

Alinhada às diretrizes do Governo do Estado, a Embasa destinou R$ 518,2 milhões na área de abastecimento de água tratada. Entre os destaques estão: ampliação do sistema integrado de abastecimento de água (SIAA) de Paulo Afonso (R$ 45,4 milhões), beneficiando 138 mil pessoas; segunda etapa do SIAA de Amélia Rodrigues (R$ 10,9 milhões), beneficiando 69 mil pessoas; e SIAA Lagoa Real/Ibitira (R$33,1 milhões), beneficiando 17 mil habitantes. Já no esgotamento sanitário, foram investidos R$ 409 milhões em diversos sistemas. Entre os destaques, dois novos municípios tiveram sistema de esgoto implantado: Chorrochó e Jeremoabo. Estão em andamento obras em Senhor do Bonfim, Iraquara, Capim Grosso e Ilhéus, entre outros.

Sustentabilidade

A Embasa fornece serviços de abastecimento de água para cerca de 10 milhões de pessoas e de esgotamento sanitário para quase 4,5 milhões na sua área de atuação. Em 2023, sua receita líquida teve um crescimento de 15%, saindo de R$ 3,6 bilhões em 2022 para R$ 4,15 bilhões. Já o lucro líquido saltou de R$ 478 milhões em 2022 para R$ 868 milhões em 2023. Este crescimento alavancou a margem líquida para 21% (13% em 2022).

“Em 2023, enfrentamos desafios que vieram a partir do marco do saneamento e seus desdobramentos legais, técnicos e sociais junto à sociedade. No entanto, mantivemos a qualidade dos serviços e obtivemos conquistas, a exemplo dos resultados financeiros recordes e premiações nacionais e internacionais que evidenciam a posição de destaque da companhia nas áreas de meio ambiente, tecnologia da informação, engenharia, relacionamento com o cliente e de gestão de pessoas”, diz Leonardo.

Dentre os prêmios conquistados em 2023, estão: Prêmio Internacional Adam Smith Awards, em Londres; o Prêmio Bahia Sustentável, em Salvador; o Prêmio ABRATT (Associação Brasileira de Tecnologias Não Destrutivas, em São Paulo; o Prêmio MESC (Melhores Empresas em Satisfação do Cliente), em parceira com o Google; e o título de Honra ao Mérito da Diversidade Cultural LGBT 2023, conferido pelo Grupo Gay da Bahia.

A Embasa opera 459 sistemas de abastecimento de água em 368 municípios (88% dos municípios baianos). Possui 4,2 milhões de ligações existentes de água, atendendo aproximadamente cerca de 10 milhões de pessoas. A companhia também mantém 149 sistemas de esgotamento sanitário em 116 municípios (27,81% dos municípios), com 1,6 milhão de ligações existentes e atendendo cerca de 4,44 milhões de pessoas.