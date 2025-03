Embasa investe R$ 20 bi para transformar saneamento na Bahia

O presidente da Embasa, Gildeone Almeida - Foto: Divulgação

O saneamento básico na Bahia ainda é peça-chave para o desenvolvimento sustentável e bem-estar da população. Por isso, a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) avança com metas ambiciosas para universalizar o acesso à água e o esgotamento sanitário no estado. Com investimentos de R$ 20 bilhões projetados até 2033, e um EBITDA de R$ 1,3 bilhão em 2024, a empresa reforça sua solidez financeira enquanto enfrenta desafios como perdas hídricas e ligações clandestinas. No Dia Mundial da Água, o presidente da Embasa, Gildeone Almeida, revela ao A TARDE os avanços e estratégias para garantir um futuro mais sustentável, equilibrando crescimento, inovação e responsabilidade ambiental.

Quais são os principais investimentos da Embasa para melhorar os sistemas de água e esgoto na Bahia e como isso afetará a qualidade de vida da população?

A Embasa está realizando uma verdadeira transformação no saneamento da Bahia, com investimentos robustos para ampliar e modernizar o abastecimento de água e esgotamento sanitário em nossa área de atuação, que abrange 368 municípios baianos. Hoje, somos a maior empresa de saneamento do Norte Nordeste e a sexta do Brasil, segundo o ranking da Valor Econômico.

O atual marco legal do saneamento determinou, para todas as companhias do nosso segmento, metas desafiadoras: 99% de cobertura de água tratada e 90% de esgotamento sanitário até 2033. No abastecimento de água, a Embasa praticamente já atingiu a meta, com 97% de atendimento nas áreas urbanas. O esgotamento sanitário, no entanto, ainda é um serviço em expansão no Brasil. Por décadas, sempre foi algo que ficou para depois, até porque é difícil para a população compreender realmente seus benefícios.

Aqui na Embasa, a ampliação do esgotamento sanitário será a grande prioridade nos próximos anos. É um serviço fundamental para garantir segurança sanitária e minimizar os impactos ambientais decorrentes da geração de esgoto doméstico nos imóveis.

Nosso desafio é elevar a cobertura desse serviço, de cerca de 50% que temos hoje para 90% nas áreas urbanas, que é a meta do marco legal. Para isso, estamos fazendo um enorme esforço de captação de recursos e de execução de obras, inclusive em modelagens inovadoras, que permitam a aceleração de investimentos.

Além disso, continuamos investindo nos sistemas de abastecimento de água, com obras estruturantes que reforçam a segurança hídrica, com novas adutoras e melhorias operacionais. Em Salvador, onde a cobertura de água tratada já é universalizada, seguimos avançando para garantir serviços cada vez mais eficientes e sustentáveis.

Quais ações a Embasa têm realizado para combater o desperdício de água e as ligações clandestinas, conhecidas como "gatos"?

O furto de água não é apenas uma infração, mas um grave problema em vários níveis. Do ponto de vista operacional, prejudica o funcionamento dos sistemas de abastecimento, que evidentemente são dimensionados para atender aos clientes regulares. Quando alguém retira parte dessa água de forma clandestina, a rede não consegue atender a todos os clientes. Além disso, pensando ainda do ponto de vista operacional, a manipulação indevida das redes por essas pessoas causa vazamentos que também prejudicam o abastecimento e ainda trazem o risco de contaminação da água.

Com relação à perda comercial, o furto de água impacta na remuneração das empresas de saneamento por seu trabalho de captar, transportar, tratar e distribuir água para milhões de pessoas, comprometendo sua sustentabilidade financeira e capacidade de investimento.

E ainda, de um ponto de vista mais amplo, além de todos esses prejuízos, o furto de água prejudica o meio ambiente, pois favorece o uso excessivo e sem consciência da água, impondo uma pressão grande sobre os mananciais.

A Embasa vem intensificando suas operações contra fraudes, identificando e eliminando mais de 59 mil ligações clandestinas em 2024, com 60% dos casos concentrados em Salvador e Região Metropolitana. E é importante ressaltar que o furto de água não ocorre apenas em áreas de menor renda. Recentemente, nossas equipes realizaram ações em condomínios de luxo do Litoral Norte, por exemplo, onde essas fraudes também foram encontradas e coibidas.

Ações rigorosas de fiscalização, apoio das forças de segurança e campanhas de conscientização estão ajudando a reduzir perdas e garantir uma distribuição justa e eficiente.

Como a Embasa avalia seu desempenho financeiro recente, especialmente o Ebitda? Quais são os principais desafios e sucessos nos últimos anos?

Hoje, a Embasa é reconhecida nacionalmente como uma empresa sólida, com resultados financeiros expressivos. Nos últimos anos, tivemos uma trajetória de crescimento sustentável, com um EBITIDA de R$ 1,3 bilhão em 2024, R$ 1,1 bilhão em 2023 e R$ 749 milhões em 2022, representando um aumento de 11% em relação a 2023 e de 52% em relação a 2022. Esses resultados têm conferido credibilidade à empresa perante o mercado financeiro, possibilitando a captação dos recursos necessários para a expansão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, garantindo saneamento à população baiana atendida pela Embasa.

Nossa estimativa de investimento é de R$ 20 bilhões para concretizar as metas do Novo Marco do Saneamento até 2033. Com uma gestão financeira responsável e sustentável, a companhia tem gerado caixa, mas não o suficiente para esse grande volume de investimentos.

Por isso, a empresa está empreendendo a captação de recursos via agentes financeiros (Caixa, BNDES e BNB) e do Orçamento Geral da União (Novo PAC OGU lançado pelo Governo Federal). Nosso compromisso é seguir expandindo e modernizando a infraestrutura para transformar a realidade do saneamento na Bahia.

Qual a importância do reuso da água para a Embasa e a Bahia? Existem projetos para promover esse reuso?

O reuso da água é uma estratégia essencial para a sustentabilidade hídrica, reduzindo o desperdício e ampliando o aproveitamento dos recursos disponíveis. Para a Embasa, essa prática contribui para a eficiência operacional e para a gestão ambientalmente adequada do esgotamento sanitário.

A empresa possui uma experiência de reuso da água tratada da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Iberostar para irrigação dos jardins do hotel e estuda novas aplicações dessa tecnologia. Além disso, desenvolveu um manual que orienta a valorização e o aproveitamento do lodo das ETEs, integrando esforços para uma gestão mais sustentável dos resíduos. Essas iniciativas fazem parte de estudos contínuos para expandir o reuso de água em suas operações e em parceria com diferentes setores.

Quais campanhas ou programas a Embasa desenvolve para conscientizar a população sobre a importância do uso consciente da água?

A água é um recurso essencial à vida e a Embasa investe continuamente em campanhas de conscientização para estimular o consumo responsável. Promovemos ações educativas, campanhas sazonais de verão, blitzes informativas e outras ações, buscando engajar a população na preservação dos recursos hídricos.

Temos o projeto Embasa na Escola, que desenvolve ações contínuas de conscientização junto ao público infanto-juvenil, com o objetivo de formar esses cidadãos do futuro. Além disso, com programas como o Viveiro Educador e o projeto Guardiões das Águas dos rios Joanes e Jacuípe, chegamos mais perto da comunidade, estabelecendo diálogos muito produtivos sobre os desafios e as soluções para o manejo sustentável da água.

No Dia Mundial da Água, qual mensagem a Embasa gostaria de transmitir sobre a importância da água e os desafios para garantir seu acesso e preservação?

Água é vida, é desenvolvimento, é dignidade. No Dia Mundial da Água, a Embasa reforça o chamado para a preservação desse recurso essencial. Trabalhamos diariamente para garantir que mais baianos tenham acesso à água tratada e ao esgotamento adequado. Mas, essa missão é coletiva: o consumo consciente e a proteção das fontes hídricas são deveres de todos. É uma responsabilidade social da Embasa, de todas as companhias de saneamento, mas também uma responsabilidade pessoal de cada um dos nós. Vamos juntos cuidar desse bem precioso para as futuras gerações.