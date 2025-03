'Embasa na Escola' investe em conscientização ambiental

A sustentabilidade e a conscientização ambiental são pilares fundamentais das ações educativas promovidas pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa). Responsável pelo abastecimento de água e saneamento básico na Bahia, a estatal desenvolve projetos que aproximam escolas e comunidades de questões ambientais, incentivando o uso consciente da água.

Um dos principais projetos dessa iniciativa é o Embasa na Escola, que desde 2003 vem sensibilizando estudantes e professores sobre a importância do saneamento básico, promovendo ações socioambientais dentro do ambiente escolar. O objetivo é ampliar a compreensão sobre o papel de cada indivíduo na preservação do meio ambiente e incentivar a gestão compartilhada dos serviços de abastecimento e tratamento de água.

“A iniciativa surgiu da necessidade de disseminar informações relacionados ao saneamento para os diversos atores da comunidade e a escola foi identificada como o melhor dispositivo para acessar as comunidades do entorno dos equipamentos. O projeto busca desenvolver ações educativas, ressaltando a importância da preservação da qualidade da água e sua relação com a qualidade de vida dos usuários e a importância do uso adequado dos equipamentos dos sistemas de tratamento de água e esgoto”, afirma a gerente de Suporte Socioambiental da Embasa, Zilda Miranda.

Destinado aos estudantes do Ensino Fundamental II e Ensino Médio, o projeto já alcançou diversos municípios baianos. Em 2024, foi implementado em pelo menos uma cidade de cada uma das 13 Unidades Regionais do Interior, com destaque para a expansão na Unidade Regional de Itamaraju no sul do estado. A experiência piloto ocorreu em 2013, na Escola Municipal Souza Mendes, em Ibirapuã, e desde então, o projeto já foi realizado em cidades como Mucuri, Itabatã, Caravelas, Eunápolis, Santa Cruz Cabrália e Itabela.

Na Região Metropolitana de Salvador (RMS), os Núcleos Socioambientais ligados à Superintendência de Serviços de Saneamento da RMS, coordenam o Embasa na Escola em escolas das redes municipais e estaduais em 16 localidades. Entre elas estão Campinas de Pirajá, Plataforma, Liberdade, Federação, Lapinha, Arembepe, Dias d'Ávila, Candeias, Santo Amaro e Madre de Deus.

"O Embasa na Escola é um projeto anual que atende a comunidade escolar com ações diversas planejadas com o corpo docente e levando em consideração a realidade local, as demandas ambientais e os sistemas de saneamento da região. Nele,

desenvolvemos oficinas de educomunicação, construindo, com os alunos, material educativo e brinquedos com material reutilizado”, explica a assistente social da Embasa na RMS, Daniele Batista Barreto.

Além das atividades em sala de aula, o projeto promove visitas às estações de tratamento, ao Museu do Saneamento e ao Espaço do Saber, proporcionando aos estudantes um contato direto com o funcionamento dos serviços prestados pela Embasa. A abordagem inclui conteúdos conceituais e operacionais, utilizando recursos didáticos e lúdicos para facilitar o aprendizado.

“Em sala de aula são trabalhados assuntos de ordem mais operacional tais como: manancial utilizado no município para o processo de captação, cuidados necessários ao funcionamento dos sistemas implantados no município, funcionamento e forma de operação dos sistemas, perdas e desperdício, uso responsável da água, leitura dos hidrômetros, tipos dos sistemas existentes, tarifação, Estação de Tratamento de Água (ETA), Estação de Tratamento de Esgoto (ETE)”, explica a gerente de Suporte Socioambiental da Embasa, Cibele Fontes.

Na parte prática, os estudantes participam de visitas técnicas a ETA e mananciais para entender o processo de captação, tratamento e distribuição da água.

“Na sequência, uma avaliação interna do estabelecimento é realizada pelos alunos através de uma visita de inspeção guiada, com orientação de professores e técnicos especializados tendo como base um roteiro de pesquisa para identificação de não-conformidades e possíveis soluções. Em paralelo, é estimulada a observação nos domicílios pelos alunos atentando para o número de pontos de água, torneiras e equipamentos hidráulicos na residência, quantificando possíveis vazamentos e entupimentos [...]. O resultado da observação e constatação é de fundamental importância para internalização dos conteúdos e a multiplicação dos ensinamentos junto à comunidade em geral”, destaca.

Além das visitas, o Embasa na Escola oferece oficinas de formação e experimentação, nas quais os participantes aprendem a interpretar contas de água, acompanhar medições de consumo e até realizar pequenos reparos hidráulicos. Vídeos educativos e peças teatrais também reforçam os conceitos abordados.

“Para a culminância do projeto, são apresentados produtos resultantes dos processos de educomunicação oriundos das oficinas e da construção de mídias específicas, produção de peças gráficas, musical, teatro, revista, cartilha, dentre outros compartilhados com todas as pessoas envolvidas direta ou indiretamente no projeto”, afirma Cibele.

Escolas interessadas em aderir ao Embasa na Escola podem entrar em contato com os Núcleos Socioambientais das Unidades Regionais do Interior da Embasa. Além do projeto, a estatal desenvolve outras iniciativas voltadas para a sustentabilidade, como o Se Ligue no Óleo, que incentiva o descarte correto do óleo de cozinha; o Viveiro Educador, que promove a educação ambiental por meio da arborização; e o Projeto Elevar, que busca solucionar questões socioambientais que impactam a operação da Embasa, fortalecendo vínculos com comunidades vulneráveis e promovendo a integração entre as áreas socioambiental e operacional.