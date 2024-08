Embasa promove simulado de emergência no Rio da Dona

Simulado ocorreu no Km 274 da Rodovia BR 101 - Foto: Divulgação

Foi realizado, na manhã desta sexta-feira, 2, um simulado de emergência química na BR 101 às margens da barragem do rio da Dona, na cidade de Santo Antônio de Jesus. O exercício traz um simulado para caso ocorra um acidente real com carga de produto químico, as equipes tenham preparo para resolver a questão e, poder assim, proteger o manancial responsável pelo abastecimento dos municípios de Santo Antônio de Jesus, Varzedo, Dom Macedo Costa e São Miguel das Matas, além de localidades rurais dos municípios de Laje e Conceição do Almeida.

O simulado ocorreu no Km 274 da Rodovia BR 101, e determina ações preventivas e corretivas em caso de derramamento acidental de cargas perigosas nas águas da barragem do rio da Dona. A ação promove a integração de todas as instituições envolvidas na solução de problemas deste tipo, a exemplo da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil local, SAMU, Polícia Rodoviária Federal.

Esta é a sexta vez que a Embasa realiza este tipo de ação às margens do rio da Dona. O primeiro simulado foi realizado no ano de 2011 e, desde então, a empresa vem aperfeiçoando seu Plano de Ação de Emergência (PAE) para uma atuação eficaz em caso de acidentes. Neste ano, o simulado está programado para ocorrer em uma estrada vicinal que dá acesso a uma comunidade rural do município de Laje.