Embasa prorroga campanha para negociação de débitos; saiba a nova data | A TARDE

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) anunciou que a campanha “Embasa Facilita” será prorrogada até o dia 31 de janeiro. A iniciativa serve para quem tem contas em aberto com a empresa e ainda não conseguiu negociar a dívida.

O projeto oferece condições facilitadas de parcelamento, anistia de juros e multas por inadimplência, entre outras possibilidades. As vantagens oferecidas podem ser acessadas no Atendimento Virtual e App Embasa para celular, pelo 0800 0555 195 e nos pontos de atendimento presencial, incluindo a rede SAC.

Iniciada em 20 de novembro, a Embasa Facilita já atendeu mais de 23 mil baianos que encontraram a solução ideal para a quitação de seus débitos.

A simulação do pagamento da dívida pode ser realizada no Atendimento Virtual, com as seguintes opções: parcelamento diretamente na fatura mensal da conta de água e/ou esgoto ou no cartão de crédito.

“A simulação garante que o usuário escolha, de acordo com sua conveniência e capacidade de pagamento, a melhor forma de quitar seu débito”, explica a gerente comercial da Embasa, Thalita Vieira.

O cliente que optar pela renegociação de forma presencial nas lojas de atendimento e postos do SAC, deve apresentar RG, CPF, conta da Embasa ou número de matrícula, escritura ou documento que comprove o vínculo com o imóvel. O solicitante do parcelamento deverá, obrigatoriamente, ser o titular da matrícula.

"É importante ressaltar que, no momento do atendimento, o cliente pode fazer sua atualização cadastral. Assim, ao alterar a titularidade da ligação, estará habilitado para negociar o débito", destaca Thalita.