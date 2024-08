Embasa terá atendimento presencial na Ribeira até esta sexta

Próximo local atendido é Lauro de Freitas - Foto: Alberto Freitas/Embasa

Até esta sexta-feira, 2, a Embasa está levando atendimento itinerante para os moradores da Ribeira das 9h às 16h, na Associação Beneficente e Democrática dos Alagados de Itapagipe (2ª travessa Domingos Rabelo, nº 100).

O próximo ponto de atendimento móvel da Embasa será em Lauro de Freitas.

Na semana que vem, de 5 a 9 de agosto, os moradores de Itinga poderão acessar os serviços da empresa no Espaço Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), situada na rua São Francisco de Assis, nº 566, Parque São Paulo. O horário atendimento também é das 9h às 16h.

A ação facilita o acesso a serviços como emissão de segunda via de conta, solicitação de ligação ou religação de água, revisão de fatura, cadastro na tarifa social e negociação de débitos. Para ser atendido, o titular da conta deve apresentar documento oficial com foto e comprovante de ligação com o imóvel como conta de água ou luz.

Atendimento presencial

Entre janeiro e junho deste ano, a Embasa levou atendimento itinerante a cerca de 20 bairros de Salvador e região metropolitana, realizando mais de 700 atendimentos presenciais e facilitando a vida de quem encontra alguma dificuldade em ir a um dos pontos presenciais de atendimento.