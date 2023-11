Embriagado e sem CNH, motociclista é preso após quase atropelar PRF | A TARDE

Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na noite de domingo, 22, em Alagoinhas um homem de 34 anos que, segundo a polícia, sob efeito de bebida alcoólica, quase atropelou um policial rodoviário federal e ainda foi descoberto que ele não era habilitado. As multas aplicadas somaram quase R$ 10 mil.

De acordo com a PRF, uma equipe realizava fiscalização em frente ao posto da BR 101, avistou o condutor de uma motocicleta trafegando na rodovia em zigue-zague. Os agentes deram ordem de parada e por pouco um dos policiais não foi atropelado pelo motociclista.



Ao se aproximar para a abordagem, os policiais identificaram no condutor sinais de que havia ingerido bebida alcoólica, como dificuldade no equilíbrio, olhos vermelhos, forte odor de álcool no hálito, conversa desconexa. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, e resultado comprovou embriaguez. Ele disse que estava com familiares e bebeu dois ‘litrões’ de cerveja.

O homem foi preso em flagrante pelo crime, em tese, de embriaguez na direção de veículo automotor. Ele foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil. A moto foi apreendida por apresentar sinais de adulteração. As multas aplicadas nesta ocorrência somaram-se quase 5.000 reais.