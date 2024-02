Empresa abre vagas para curso gratuito de bordado na Bahia | A TARDE

A empresa petroquímica Braskem abriu inscrições gratuitas para cursos básicos de renda de bilros, costura e modelagem, crochê e bordado a mão, através do projeto Nosso Bordado, na cidade de Dias D’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). As inscrições se encerram na quinta-feira, 1º.

Os interessados devem se inscrever para as primeiras vagas através do site do Projeto Nosso Bordado. A ação visa capacitar os participantes e proporcionar a geração de renda por meio de técnicas artesanais.

As aulas estão previstas para serem realizadas entre 5 de fevereiro e 20 de dezembro. São 120 vagas, divididas no primeiro e segundo semestres deste ano.

Serviço

O quê: Projeto Nosso Bordado - Associação das Rendeiras de Dias d´Ávila

Onde: Rua da Varginha 280, Cristo Rei, Dias d’Ávila

Inscrições: até 1º de fevereiro