Empresa adia devolução de nove linhas de ônibus metropolitano | A TARDE

Mais uma vez foi adiada pela empresa de transporte Avanço, a devolução de nove linhas do transporte metropolitano de Salvador, que aconteceria nesta terça-feira, 14.

Veja abaixo a lista de nove linhas que serão suspensas da Avanço:



- A800 Camaçari x Águas Claras - via BA-093

- A0812 Camaçari x Simões Filho

- A0813 Candeias x Simões Filho

- A814A Camaçari x Águas Claras - via Parafuso

- A0834 Madre de Deus/Candeias x Lauro de Freitas

- A0835 Passé x Calçada

- A0903A Candeias x Outlet Premium - via Simões Filho

- 874A Simões Filho – Lauro de Freitas

- 811.URB – Candeias – São Francisco do Conde

Após reunião realizada na segunda, 13, entre os representantes da empresa, do Sindicato dos Rodoviários Metropolitanos e Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros do Estado da Bahia, foi decidido que a devolução será no dia 30 de maio, junto com a empresa Atlântico, à Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba).

A Avanço já iria devolver 14 linhas, sendo 16 no total, no dia 14 de abril, mas decidiu mudar o prazo para esta terça após conversas com a Agerba. As empresas alegam dificuldades financeiras e concorrência com o transporte clandestino, alto custo com pedágio e manutenção, além da falta de licitação do transporte metropolitano.

