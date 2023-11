Empresa aérea anuncia fim do voo Salvador-Feira de Santana | A TARDE

A Voepass informou, nesta terça-feira, 24, que deixará de operar a rota Salvador-Feira de Santana a partir de 29 de dezembro deste ano. A decisão acontece por conta da restruturação em sua malha aérea.

Os voos comerciais começaram a operar no dia 4 de julho de 2023. Eles têm em média meia hora de duração e é realizado duas vezes na semana, nos dias de terça e quinta, em aeronave ATR-72, e atende até 70 passageiros.

Operadas pela Voepass Linhas Aéreas, em parceria com a Latam Airlines, as viagens são disponibilizadas em valores a partir de R$ 89.

Cenário

Com a saída da Voepass, a operação no aeroporto feirense ficará apenas com a Gol Linhas Aéreas.