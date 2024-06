Empresa CLN é comprada pela Monte Rodovias | A TARDE

A empresa Monte Rodovias, holding controlada pela Monte Capital Management, efetivou a compra da Concessionária Litoral Norte (CLN), que administra a BA-099. O grupo já é dono da Concessionária Bahia Norte. O valor da compra não foi revelado, mas segundo o Valor Econômico, a Invepar teria aceitado vender a sua participação por R$ 200 milhões.

Após essa compra, a Monte Rodovias vai administrar 349 quilômetros de rodovias na Bahia.

A concessionária vai assumir, até 2050, o controle das vias entre o trecho que começa no km 7,7 (Ponte do Rio Joanes) até a divisa da Bahia com o estado de Sergipe, no km 192, além dos acessos às localidades de Arembepe, Praia do Forte, Porto de Sauípe, Baixios/Palame, Subaúma e Conde.

A Monte Rodovias dedicou-se, no últimos três anos, na melhoria das rodovias baianas. Uma das obras foi a Via Metropolitana, conectando a BA-526 (Cia Aeroporto) à Linha Verde, para melhorar a mobilidade em Lauro de Freitas e oferecer uma rota eficiente para os usuários locais e turistas que exploram o Litoral Norte da Bahia.

