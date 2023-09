Empresa é desclassificada em prova para compra de câmeras corporais

A empresa que seria responsável pelas bodycams usadas no fardamento dos policiais militares do Estado não atendeu as demandas solicitadas em edital, informou a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) nesta terça-feira, 12.

As imagens geradas pelos equipamentos da empresa apresentaram "inconsistência", ainda segundo a pasta estadual. Com isso, ela foi desclassificada da chamada prova de conceito, que verifica aspectos técnicos e de aplicação da tecnologia.

A SSP analisa documentos da terceira colocada na licitação para utilização das câmeras em fardamentos. Após essa fase, não existindo impedimentos, será marcada uma nova prova de conceito, com acompanhamento do Ministério Público, do Tribunal de Contas do Estado, da Auditoria Geral do Estado, da Defensoria Pública do Estado e de Organizações Não Governamentais (ONGs). As instituições participaram da prova de conceito promovida com a empresa desclassificada.

No teste serão avaliadas as especificações do equipamento para garantir o atendimento a todas as necessidades determinadas no edital.