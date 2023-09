Empresária avança sobre grupo e atropela três indígenas na Bahia

Uma empresária avançou com a caminhonete contra um grupo de indígenas que protestava na BR-367, na Ponta Grande, orla norte de Porto Seguro, e atropelou três mulheres. O fato foi registrado na tarde desta quinta-feira, 31, em frente à Reserva Indígena da Jaqueira.

De acordo com o Radar, a motorista, uma empresária da cidade de Eunápolis, teve o carro apedrejado após o atropelamento. Ela foi conduzida para a delegacia por policiais militares que já estavam no local.

Ainda de acordo com a imprensa local, a motorista, que não teve a identidade revelada, trajava biquíni e saída de banho, e ficou irritada ao se deparar com o trecho da rodovia bloqueado pelos indígenas. O grupo vem realizando protestos contra a tese do marco temporal, que vem sendo votada no Supremo Tribunal Federal (STF).

Testemunhas informaram que antes de avançar sobre as pessoas, a mulher chegou a descer do veículo e discutir com os manifestantes. Após o atropelo, o carro parou no acostamento e foi apedrejado. A polícia conseguiu evitar que o veículo fosse incendiado.

Dentro do veículo, os policiais encontraram latas vazias de cerveja e energético. No trajeto para a Delegacia do Turista (Deltur), a empresária disse aos PMs que estava voltando de um almoço na praia e admitiu ter ingerido bebida alcoólica e energético.

A mulher foi detida em flagrante por ter causado lesão corporal enquanto dirigia um veículo automotor sob a influência de álcool. Não foi possível estabelecer fiança para sua liberação e, como resultado, ela será conduzida a uma audiência de custódia. As vítimas receberam atendimento do Samu e passam bem.