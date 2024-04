Empresária é vítima de latrocínio ao chegar em sítio da família | A TARDE

Uma empresária foi morta durante um assalto em Cândido Sales, município no sudoeste da Bahia, no sábado, 23. Os suspeitos foram identificados e presos enquanto fugiam para Minas Gerais.

A polícia foi acionada e encontrou o corpo de Silene Oliveira Tigre, de 63 anos, nas proximidades do sítio, que fica na zona rural da cidade. Ela tinha ferimentos na cabeça. Segundo a polícia, o carro que a idosa costumava utilizar não estava no local.

O veículo havia sido levado pelos suspeitos, capturados pela Polícia Militar e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Minas Gerais após baterem o carro no fundo de um caminhão. Com a prisão, os homens confessaram o crime, detalhando que o assalto ocorreu na entrada da propriedade. Eles atingiram Silene com uma paulada na cabeça e depois esconderam o corpo no local. O corpo da idosa foi velado e enterrado no domingo, 24.

Enquanto isso, os suspeitos seguem detidos em Minas Gerais.