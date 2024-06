Empresária Isabela Suarez vai receber Comenda 2 de Julho da ALBA | A TARDE

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) aprovou nesta quarta-feira, 29, a entrega da Comenda 2 de Julho, mais alta honraria da Casa, para a advogada e empresária Isabela Suarez, presidente da Fundação Baía Viva. A homenagem foi proposta pelo deputado estadual Manuel Rocha (União Brasil).



Vice-presidente de Sustentabilidade Empresarial da Associação Comercial da Bahia (ACB), a empresária tem promovido ações concretas na requalificação urbano ambiental das ilhas da Baía de Todos os Santos, com destaque especial para programas como o Bandeira Azul, que teve a primeira chancela do Norte e Nordeste do Brasil, na praia de Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe.

“É uma homenagem que reconhece o trabalho excepcional que Isabela Suarez realiza em prol do desenvolvimento sustentável da Bahia. É importante ressaltar o papel dela como mulher no setor empresarial, um exemplo de liderança feminina no mundo corporativo”, afirmou Manuel Rocha.

O parlamentar destacou aínda que, em dezembro de 2023, mais uma praia da Baía de Todos os Santos conquistou o prêmio selo Bandeira Azul: a praia da Viração, na Ilha dos Frades.

"No associativismo empresarial, Isabela Suarez vem chamando atenção para a temática do setor náutico e a importância do ordenamento urbano como vetores de sustentabilidade", finalizou Rocha.

