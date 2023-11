Empresária que desapareceu em Salvador é encontrada no interior | A TARDE

A empresária baiana Vanessa Reis foi encontrada, na noite desta quinta-feira, 01, em Feira de Santana, no interior da Bahia. A notícia foi divulgada pela família por meio das redes sociais da jovem, que desapareceu na terça-feira, 31, após desembarcar de um carro por aplicativo no Terminal Rodoviário de Salvador.

"Encontrada. Vanessa já foi encontrada, está bem e já está a caminho de casa", diz o comunicado publicado no perfil da empresária. A família não informou em qual local ela esteve durante o período em que permaneceu desaparecida.

O Portal MASSA! entrou em contato com as policias Militar e Civil para confirmar as informações divulgadas pela família. No entanto, não houve resposta até o fechamento desta matéria.