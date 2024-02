Empresária tem carro interceptado e roubado em Lauro de Freitas | A TARDE

Uma empresária teve o carro interceptado e roubado no bairro de Buraquinho, em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador.

O caso aconteceu na noite de segunda-feira, 5, e de acordo com a Polícia Civil, a vítima estava acompanhada da filha quando um carro parou na sua frente. Um dos suspeitos, que estava armado, desceu do veículo e foi até a empresária obrigando mãe e filha a descerem do carro. Além do veículo, objetos pessoais das duas foram levados. No vídeo, é possível ver a jovem entregar o celular para um dos suspeitos.

Depois que as vítimas saíram do carro, o homem entrou no veículo e deu partida. O comparsa, que estava no carro da frente, usado para interceptar as vítimas, também fugiu do local.

Segundo a Polícia Civil, diligências são feitas na região para localizar os suspeitos.