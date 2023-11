Empresário é encontrado morto dentro de fábrica de chocolate na Bahia | A TARDE

O dono de uma fábrica de chocolate foi encontrado morto na quarta-feira (25), na zona rural de Jussari, no sul da Bahia. Joel Melo Berbert de Carvalho foi encontrado sem vida por um funcionário dentro da empresa.

De acordo com as primeiras informações sobre o caso, o corpo do empresário estava no chão e apresentava um corte na região da cabeça. Populares suspeitam que o crime teria sido cometido por um ex-funcionário de Joel Melo.



Segundo informações da Polícia Civil, a autoria e motivações do crime são investigadas pela delegacia de Jussari. Ainda não há detalhes sobre o enterro de Joel Melo Berbert de Carvalho.