Empresário perde R$ 8 milhões ao apostar na vitória de ACM Neto

Um empresário de Santo Antônio de Jesus perdeu R$ 8 milhões em uma aposta que previa a vitória do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União), nas eleições para o Governo do Estado Bahia. O trato foi feito com um outro empresário, dono de uma casa de shows, que cedeu dois imóveis na aposta.

O amigo garantiu que Jerônimo Rodrigues (PT) venceria o pleito, o que acabou acontecendo, já que o petista conseguiu 52,79% dos votos válidos, enquanto Neto ficou com 47,21%. As informações são do site Bahia Notícias.

No primeiro turno, o petista obteve 49,33% dos votos válidos e o ex-prefeito de Salvador ficou na segunda colocação, com 40,88% dos votos. Jerônimo Rodrigues ganhou amplo favoritismo na corrida eleitoral que seguiu até o dia 30 de outubro, data do 2º turno.