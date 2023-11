Empresários são retirados de carro e jogados no chão durante assalto | A TARDE

Dois empresários são retirados do carro e jogados no chão por suspeitos armados durante um assalto que aconteceu em Eunápolis, no extremo sul da Bahia, na última segunda-feira, 23.

De acordo com a Polícia Civil da cidade, foram levados uma mochila com cheques, dinheiro em espécie, documentos e o celular de uma das vítimas. O valor roubado não foi especificado.

Os quatro suspeitos envolvidos na ação foram identificados nesta terça-feira, 24. Dois deles são adolescentes e foram ouvidos e liberados. A polícia vai pedir pelo internamento deles. Os outros dois suspeitos seguem sendo procurados.

A polícia informou que a ação ocorreu quando as vítimas saiam da empresa deles, uma distribuidora de gás. Eles foram surpreendidos pelo grupo, que usou um carro roubado em Porto Seguro para chegar no local e depois fugir.

O veículo foi encontrado pouco tempo depois, próximo ao local do crime. As vítimas contaram que pelo menos três dos suspeitos estavam armados.