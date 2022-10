Empresas baianas apostam na distribuição de produtos no exterior

O Centro Internacional de Negócios da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (CIN/FIEB), até o próximo dia 1º de novembro, lidera missão empresarial, realizada em Portugal e França, com a participação de pequenos empresários baianos. As ações de estímulo às exportações e a participação das empresas baianas nas rodadas de negócio, projetam R$ 13,4 milhões em operações comerciais.

A missão visa a abertura de novas oportunidade de negócios e é voltada para empresas do setor de alimentos e bebidas. A programação do evento também inclui degustação e promoção dos produtos, reuniões com potenciais importadores, distribuidores, atacadistas e varejistas, além de visitas técnicas comerciais a redes de varejo e unidades de distribuição.

Patrícia Orrico, gerente do CIN/FIEB, explica a importância destes eventos para dar visibilidade aos produtos nacionais e para inserir as pequenas empresas baianas no processo de internacionalização.

“É muito difícil para a pequena empresa conseguir estruturar uma estratégia comercial e internacional sem apoio. Seja por questões técnicas ou operacionais. Quando a gente estrutura uma missão empresarial, preparamos toda a agenda da missão, a contratação de serviços de tradução, a organização de atividades, rodadas de negócios no exterior e nada disso ocorreria se não fosse o suporte técnico e operacional que a gente dá, minimizando assim os custos que cabem à empresa”, destaca.

As pequenas empresas, em contraponto aos grandes exportadores de commodities, trabalham com produtos de maior valor agregado e de custo mais alto. Segundo Patrícia, o foco nos produtos de origem se justifica em razão do seu diferencial simbólico, que agrega valor em um processo de exportação. “O objetivo é criar estratégias de promoção comercial a partir de valores como ser um produto de base familiar, de pequenas empresas, de valor agregado e vinculado ao território”, complementa.