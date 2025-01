Encontro de cameratas da OSBA abre temporada 2025 do projeto Terças Musicais no Museu Geológico da Bahia

- Foto: Wuiga Rubini/GOVBA

O Projeto Terças Musicais abre a temporada de 2025 reunindo as quatro cameratas da Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA), no Museu Geológico da Bahia (MGB), órgão administrado pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE). O evento será realizado na primeira terça-feira (7) do ano, às 14h, no Cinema do Museu, dando início às comemorações dos 50 anos do MGB, que completa meio século em março. As apresentações integram o cronograma de Verão da OSBA 2025.

“Em 2024, comemoramos os 10 anos das Terças Musicais com o encontro de duas cameratas e a presença do maestro Carlos Prazeres e este ano, vamos abrir a temporada 2025 com o projeto Verão OSBA, justamente no ano que celebraremos os 50 anos do museu, um marco importantíssimo para a sociedade. A música é essencial para a formação de cidadãos e a parceria entre o MGB e a OSBA proporciona na formação musical e cultural, no conhecimento de obras de grandes compositores, além de oferecer lazer e forma gratuita”, afirma o secretário da SDE, Angelo Almeida.

O produtor das cameratas da OSBA, Alex Castanha, destacou a importância do projeto para o MGB. “É uma grande alegria celebrar a trajetória do Projeto Terças Musicais, que ao longo de dez anos se consolidou como um verdadeiro sucesso. A continuidade de uma iniciativa tão significativa em um mesmo local, atraindo um público fiel e apaixonado, é um feito raro e merece ser comemorado. Este encontro inédito será uma oportunidade única de vivenciar a diversidade e a riqueza musical que cada grupo traz. Além disso, será um momento marcante para dar início à programação de 2025 da orquestra com o projeto “VERÃO DA OSBA”, além de celebrar mais um ano da renovação da parceria entre a OSBA e o MGB”, diz.

O Verão da OSBA 2025 contará ainda com apresentações das cameratas na Sala do Coro do Teatro Castro Alves (TCA), com o Concerto Quintanares, celebrando Mário Quintana e na Concha Acústica, com o OSBREGA, Concerto do Amor. Já o projeto Terças Musicais conta com uma camerata da OSBA, uma terça-feira por mês.

Confira a programação completa:

14h - Opus Lúmen

14h30 - Bahia Cordas

15h - Quarteto Novo

15h30 - Quadro Solar