Encontro do EMAB discute desenvolvimento sustentável

O encontro promovido pela União dos Municípios da Bahia (UPB), Anamma e Fórum Baiano de Comitês de Bacias (FBCBH), com patrocínio da Braskem, Veracel, Bamin e RWE, está sendo realizado em Santa Cruz Cabrália, desde a última terça-feira, 16. O objetivo é inaugurar uma pauta conjunta e permanente dessas entidades para discussões ambientais.



A programação, que incluiu palestras técnicas e rodas de diálogo, propôs a expansão do modelo de descentralização do sistema estadual de meio ambiente, permitindo protagonismo aos municípios na operação de licenciamento e fiscalização.

“Não há desenvolvimento sustentável onde há fome e pobreza. Cuidar das questões sociais precisa ser prioridade para as pautas do meio ambiente em nosso Estado.”, afirmou André Ferraro, presidente da Associação Nacional de Municípios e Meio ambiente (Anamma), na Bahia e secretário de Meio Ambiente de Madre de Deus, no encerramento do Encontro de Meio Ambiente da Bahia (EMAB)



De acordo com André Ferraro, O EMAB é um espaço importante em um momento fundamental, quando as emergências climáticas exigem celeridade e eficiência nas políticas públicas. “Precisamos promover a integração das diversas instâncias de poder público, levando a temática ambiental para a centralidade das decisões políticas, incluindo a governança e os aspectos sociais. Esse é nosso maior desafio", destacou o presidente da Anamma na Bahia.

Dentro da programação, foram abordados os temas: Limpeza Urbana, Tratamento do Lixo e Destinação de Resíduos, Implantação da Coleta Seletiva, Fomento e Estruturação para Reciclagem, Perspectivas e Desafios para Transição Energética e Tecnologia Verde, dentre outros temas.