ENEM 2023: colégio abre inscrições para simulado 100% gratuito | A TARDE

Os candidatos de Salvador ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já começam a intensificar a preparação a um mês da aplicação das provas, marcadas para os dias 5 e 12 de novembro. Para auxiliar nessa jornada de estudos, o Bernoulli abriu inscrições gratuitas para o Simulado Enem, ferramenta que permite aos candidatos testarem seus conhecimentos e se familiarizarem com o formato da prova. Serão dois dias de simulado nos moldes do exame: 7 e 21 de outubro, presencial, a partir das 13h, no Bernoulli Pituba, localizado na Praça Marconi, na capital baiana.

O evento é voltado para os candidatos e candidatas ao Enem, sejam estudantes ou não do Bernoulli. Para se inscrever, basta acessar a página https://educacao.bernoulli.com.br/ssa-bernoulli-experience-2023-2/ e garantir a sua vaga. Para os inscritos, é sugerido que compareça nos dois dias de prova.

Como Funciona

O Simulado Enem tem como objetivo oferecer aos candidatos uma experiência semelhante à do exame oficial, e é composto por questões de múltipla escolha e uma redação, abordando as mesmas áreas de conhecimento que o Enem: Linguagens e Códigos, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática. Os participantes terão a oportunidade de avaliar seu nível de preparação e identificar as áreas em que precisam melhorar.

O simulado segue o mesmo formato do Enem, o que permite aos candidatos se acostumarem com a estrutura da prova e o tempo de duração de cada uma das partes. Após a realização do simulado, os participantes receberão um feedback personalizado, apontando os pontos fortes e áreas que precisam ser aprimoradas.

Bernoulli Experience

O Simulado Enem integra o Bernoulli Experience, uma proposta de três eventos presenciais que a instituição oferece gratuitamente para toda a comunidade escolar de Salvador: Além do Simulado Enem, ainda serão realizados o Simulado Bahiana e o Aulão Bahiana, preparativos para o vestibular da Faculdade Bahiana. As inscrições para os dois próximos eventos serão abertas em breve.