Enem registra 27,6% de abstenção na prova impressa e 49,4% na digital

O primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) na Bahia registrou uma taxa de abstenção de 27,6% na prova impressa e 49,4% na digital. O exame foi aplicado no último domingo, 14, e abordou conteúdos de ciências humanas, linguagens e redação.

De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Educação (MEC), 263.193 pessoas se cadastraram na Bahia para realizar a prova impressa e 71.571 faltaram. No digital, dos 1.983 inscritos, 980 não compareceram.

A Bahia teve o terceiro maior número de inscritos, ficando atrás apenas de São Paulo, com 544.455, e Minas Gerais, que registrou 225.846 pessoas. O estado foi o 11º no ranking de comparecimento da prova impressa. Na digital, ficou em 8º lugar.

No Brasil, 2,4 milhões de pessoas foram ao primeiro dia do Enem, apontando um comparecimento de 73,3% entre os 3,4 milhões de inscritos.

No próximo domingo, 20, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) segue com questões de matemática e de ciência da natureza.