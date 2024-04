Engenheiro de 30 anos morre após atropelar vaca em rodovia na Bahia | A TARDE

Um motorista de 30 morreu depois de atropelar uma vaca que passava por um trecho da BA-210, próximo a cidade de Sobradinho, no norte da Bahia. De acordo com Polícia Militar, o acidente aconteceu na noite de quarta-feira, 17, e o animal também morreu.

Leonardo estava sozinho no carro e dirigia sentido a cidade de Sento Sé. Após bater na vaca, o veículo saiu da pista e foi parar em uma área de vegetação.

O carro ficou completamente destruído com o impacto e uma parte do teto chegou a ser arrancada.

O corpo de Leonardo só foi retirado do local na manhã desta quinta-feira, 18, e levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Juazeiro, também no norte do estado.