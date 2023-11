Entenda a participação dos indiciados na morte de Mãe Bernadete | A TARDE

Seis homens foram indiciados na última quinta-feira, 9, pela Polícia Civil por participação na morte da da líder quilombola Maria Bernardete Pacífico, ocorrido em agosto deste ano, na associação do Quilombo Pitanga dos Palmares, no município de Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Conforme o Ministério Público da Bahia, foram denunciados, por homicídio qualificado por motivo torpe, de forma cruel, com uso de arma de fogo e sem chance de defesa da vítima, Arielson da Conceição Santos, Josevan Dionísio dos Santos, Marílio dos Santos, Sérgio Ferreira de Jesus e Ydney Carlos dos Santos de Jesus.

Um sexto envolvido foi indiciado em um segundo inquérito, também concluído pelo DHPP. Os procedimentos foram encaminhados para a Justiça na última quinta-feira, 9.

Ao todo, foram identificados dois executores, dois mandantes, um partícipe e um sexto envolvido. O resultado das investigações foi divulgado nesta quinta-feira, 16, pela Polícia Civil.

Entenda a participação de cada envolvido no crime:

Indiciado 1 (preso)

Executor do crime - Arielson da Conceição Santos, 24 anos: trabalhava em uma barraca dentro do território do quilombo e recebeu a ordem para matar Mãe Bernadete. Após o crime, ele repassou as armas para o Indiciado 6, e fugiu para Araçás, onde foi preso no dia 1º de setembro.

Indiciado 2 (foragido)

Executor do crime - Josevan Dionísio dos Santos, 26 anos: tem mandados de prisão em aberto pelo homicídio e por fugir do sistema prisional. Deixou o presídio em saída temporária e não retornou. Ele tem atuação no tráfico de drogas, autoria de homicídios em Madre de Deus e Simões Filho.

Indiciado 3 (indiciado)

Mandante do crime - Ydney Carlos dos Santos de Jesus, 28 anos: era conhecido da vítima e dono de uma barraca situada na área do quilombo. Teve uma reunião e uma discussão acalorada com Mãe Bernadete. Junto com o Indiciado 4, Marílio, é lider de um grupo criminoso que pratica tráfico de drogas na região.

Indiciado 4 (foragido)

Mandante do crime - Marílio dos Santos, 34 anos: junto com Ydney é lider de um grupo de tráfico de drogas na região. Ele tem mandado de prisão em aberto pelo homicídio e foi preso pelo Draco em 2018. Também foi alvo da Operação Tarja Preta, da Polícia Federal.

Indiciado 5 (preso)

Partícipe - Sérgio Ferreira de Jesus, 45 anos: instigou o homicídio e prestou auxílio, indicando melhor rota para o local do crime e avisou aos traficantes que a vítima chamaria policiais para derrubarem a barraca. Ele tinha se desentendido com Mãe Bernadete por praticar extração ilegal de madeira na região.

Indiciado 6 (preso)

Homem de 47 anos de identidade não divulgada: guardou as armas do crime após recebê-las do Indiciado 1 (Arielson), e deu fuga a ele, levando-o para Araçás.