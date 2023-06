Entorpecentes são apreendidos em Feira de Santana

Maconha, cocaína e outros itens usados no tráfico de entorpecentes foram apreendidos neste domingo, 11, no bairro do Aviário, em Feira de Santana. O flagrante foi realizado pela 65ª Companhia Independente da Polícia Militar.

Os policiais faziam rondas preventivas, quando viram um grupo saindo de uma região de mato. O material foi achado durante a varredura no local suspeito.

Foram apreendidos 18 tabletes de maconha, três pedaços grandes da erva, cocaína, balança, embalagens vazias e duas facas. Todo o material foi apresentado na Delegacia Territorial da cidade.