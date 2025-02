Entrevista com Adelmo Casé, vocalista da Banda Negra Cor, fala de sua participação na Feijoada ao Mar

Adelmo Casé - Foto: Divulgação

Nos fale pouquinho sobre a trajetória da banda Negra Cor na música baiana

A Negra cor completa 20 anos em 2025. Nossa proposta sempre foi misturar a música baiana percussiva com minhas influências de Black Music, MPB, Reggae, Pop e Eletrônico. Construímos uma identidade musical que nos orgulha muito.

Qual a importância da tradicional "Feijoada ao Mar" no calendário de festas do Carnaval em Salvador

A Feijoada ao Mar é uma referência com público que gosta de música, que interage com os artistas, tem uma culinária incrível, conforto, ambiente leve e alto astral sempre.

Há quantas edições a banda Negra Cor já animou a Feijoada ao Mar? Alguma lembrança especial sobre a festa?

Acredito que essa deve ser a 4ª edição. O carinho da nossa saudosa e amada July. Sempre de bem com a vida, animada e feliz.

O que está preparando de diferente para este ano?

Apresentaremos as canções autorais mais recentes e as clássicas também, além das novas misturas musicais com músicas internacionais interligadas com a nossa música baiana, homenageando o Ilê Ayiê, o Olodum, Luís Caldas e outros ícones.

Quais músicas não podem faltar no repertório deste show em especial?

Jogue Tudo Pro Alto, Só Vou Fazer Amor, Coração Tambor, Barulhinho Bom e Salvador Balança, nossa aposta pro Carnaval.

Esta 26ª edição da festa July estaria comemorando 60 anos de história no jornalismo baiano. No show, haverá algum momento dedicado à mesma?

O show inteiro será dedicado a ela

Após uma curta pausa, a festa retorna a folia completando 26 anos de sucesso a banda Negra Cor foi escolhida para fazer parte desse momento. O que isso significa pra você como artista?

Significa que existe uma sintonia e uma admiração muito forte dos dois lados. A Negra Cor sempre faz shows incríveis graças a todos que realizam e participam da Feijoada ao Mar.

Pauta

A Academia de Letras Jurídicas da Bahia fez a sua primeira reunião em 2025, em sua sede no bairro da Graça, para deliberar sobre as atividades que serão realizadas neste ano. Na pauta, dois grandes seminários, palestras e outros eventos reunindo a nata da intelectualidade jurídica baiana. A Academia de Letras Jurídicas tem por objetivo difundir os estudos e pesquisas sobre o Direito e a Literatura, debatendo ideias inovadoras nesses setores.

Ricardo Maurício Soares ladeado por Sérgio Habib, Cézar Santos, Jaime Barreiros e Maria Auxiliadora Minahim | Foto: Divulgação

Novidade

O grupo goiano JP Steakhouse chega à Bahia, implantando sua primeira churrascaria em Salvador, sendo a 32ª unidade do grupo, de frente para o mar, na Orla de Pituaçu, onde funcionou o 705 Restaurante e Bar. A churrascaria abriu as portas ontem, em soft opening. À frente da operação estão Gabriel Gomes, gestor Regional Nordeste, Alan Batista, na gerência, e Jayme Jaime Prezotto, presidente do Grupo JP.

Gabriel Gomes, gestor Regional Nordeste do grupo JP Steakhouse | Foto: Divulgação

Formada

Lara Almeida se formou em Psicologia pela Mackenzie e celebrou a conquista no último sábado, ao lado da família, amigos e colegas na Vila dos Ipês, em São Paulo. Durante o curso, destacou-se academicamente e já iniciou uma especialização na área de educação. Com uma grande paixão pelo desenvolvimento infanto juvenil, pretende atuar com o método ABA, transtornos do neurodesenvolvimento, inclusão escolar e estratégias para promover o aprendizado de crianças e adolescentes.

A recém-formada Lara Almeida ao lado do pai, Leonel Jardim, que acompanhou esse importante momento de sua trajetória | Foto: Divulgação

Carnaval sem Fome

A Ação da Cidadania Contra a Fome, a Miséria e Pela Vida – Comitê Salvador, responsável pela histórica campanha Natal sem Fome, anuncia a 15ª edição da Campanha Carnaval sem Fome 2025 com um marco decisivo: o reconhecimento oficial da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO). A chancela internacional transforma a iniciativa em uma ação alinhada às metas globais da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, reforçando seu papel como política pública comunitária.

Raimundo Bandeira mobilizadoações pelo Carnaval sem Fome | Foto: Divulgação

Café e dendê

Exposição no Café é a nova coletiva de artistas visuais, com curadoria de Maria Luedy e produção de Sandra Galeffi, com vernissagem hoje, às 18h, na galeria Latitude 13, Barra Avenida. Ela fica em cartaz até 18 de agosto. Já no galpão de oficinas do MAM, na Contorno, a mostra, também coletiva, Epô Dendê - Sangue da Bahia, com curadoria de Bené Fonteles, artista visitante da Escola de Belas Artes da Ufba, segue até 14 de março.

Casa Olé

Comandada por Renata Auricchio, Diretora Executiva, e Fabiana Dias, Gerente de Trade Marketing, a Conservas Olé aposta pela primeira vez na folia baiana, trazendo sua tradição em alimentos de alta qualidade para um evento exclusivo. A “Casa Olé de Verão” reunirá influenciadores gastronômicos em um almoço especial assinado pela chef Deliene Mota, na Casa Encantos, hoje, proporcionando uma experiência única aos convidados.

Baile Pierrot

Sábado, dia 22 de fevereiro, todos os caminhos levarão ao "Baile Pierrot", que vai acontecer na Chácara Baluarte. O baile terá os shows de Mãeana, Cortejo Afro, Bailinho de Quinta e Jau, além da Fanfarra Pierrot, que vai relembrar os antigos carnavais. A festa leva a assinatura da Diva e promete reunir um público animado, com muito alto astral.

Aniversários

Hoje (18): Lívia Loureiro, Anna Maria Padilha

Segunda (19): Alberto Mettig, Wilson Maron, Góia Nascimento, Andréa Coleho Goldenstein, Rosana Lins, Conceição Macêdo (Tia Conça)