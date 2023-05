Equipe realiza vistoria para liberar operação do Tramo III do metrô

Previsto para começar a funcionar em julho, o Tramo III do metrô de Salvador e Lauro de Freitas foi vistoriado, nesta segunda-feira, 29, pela secretária de Desenvolvimento Urbano (Sedur), Jusmari Oliveira, acompanhada de equipes técnicas da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) e da Conder.

De acordo com o governo do Bahia, as obras físicas já foram concluídas e agora os trens e estruturas estão passando pelos últimos testes para serem liberados para funcionamento comercial. O Governo do Estado destinou mais de R$ 700 milhões para a obra.

O novo trecho do metrô de Salvador possui uma extensão de cinco quilômetros e duas novas estações, em Campinas de Pirajá, na localidade da Brasilgás, e no bairro de Águas Claras. Com a ampliação, o sistema metroviário passa de 33 quilômetros em operação para quase 38 quilômetros.

Jusmari Oliveira destacou os benefícios que o Tramo III trará para a mobilidade urbana de Salvador. "Com as duas novas estações, em Campinas de Pirajá e em Águas Claras, teremos um acréscimo significativo na extensão do sistema metroviário, o que significa mais opções de transporte rápido, seguro e eficiente para os moradores. Além disso, a integração do metrô com a nova rodoviária em Águas Claras também proporcionará uma intermodalidade facilitada, tornando a vida dos usuários ainda mais prática e conveniente. Acreditamos que o Tramo III contribuirá para a melhoria da mobilidade urbana e para o desenvolvimento econômico da região".

Nova rodoviária

A equipe do Estado também visitou as obras da nova rodoviária, no bairro de Águas Claras. Com um investimento de R$ 120 milhões, o terminal terá um total de 36 mil metros quadrados de área construída e será integrada à estação de metrô Águas Claras.

Para facilitar o acesso à nova rodoviária, a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), vinculada à Sedur, está construindo um sistema viário de interseção às margens da BR-324.

Terminais

O Terminal de Integração de Águas Claras está compatibilizado com o Boulevard de acesso da Estação Águas Claras e com a nova passarela da Avenida 29 de Março. O terminal de Integração de Campinas de Pirajá possui nove baias de atendimento de passageiros e quatro vagas para os ônibus na área de espera. Terá, ainda, áreas reservadas para o atendimento dos usuários que utilizam táxi, carros de aplicativos e mototáxis, bem como equipamento de apoio aos motoristas, guaritas policiais, bloco administrativo, subestação e abrigo de resíduos.