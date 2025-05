Equipes são capacitadas para atender a carros elétricos em rodovias

Equipes da Bahia Norte e Litoral Norte exibem certificados do curso de atendimento a carros elétricos e híbridos - Foto: Divulgação | Monte Rodovias

As equipes de atendimento aos motoristas que trafegam nas rodovias baianas do Sistema BA-093 e BA-099, conhecida como Estrada do Coco, receberam treinamento para atender ocorrências envolvendo veículos elétricos e híbridos.

A iniciativa das concessionárias Bahia Norte e Litoral Norte se deve au aumento do número desses veículos nas rodovias sob a sua administração. De acordo com os dados divulgados pela Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), o número de vendas de elétricos e híbridos no país, em 2024, teve um aumento de 121% em comparação com o ano anterior. Do total, 60% foram vendidos para consumidores da capital e 40% do interior.

A capacitação foi ministrada por Emerson Agostini, especialista da fabricante BYD - referência mundial em mobilidade elétrica, com fábrica na Bahia. O curso abordou os principais protocolos de segurança, a utilização específica de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), a identificação de riscos, os procedimentos de atendimento e as técnicas próprias para o manuseio de veículos eletrificados, em situações de pane ou sinistro nas rodovias.

O curso também capacitou os operadores da Bahia Norte e Litoral Norte para lidarem com a energização desses carros e suas particularidades em relação aos veículos tradicionais.

“As equipes aprenderam a operar diante das principais panes elétricas possíveis, além de procedimentos de segurança eficazes no combate a incêndios ou situações de acidentes, como o resgate preciso de vítimas. Além do direcionamento para um atendimento especializado, em contextos de panes mecânicas, através da remoção correta do veículo. Como exemplo, diferentemente dos veículos tradicionais, os elétricos e híbridos não podem ser transportados com as rodas no chão. Precisam ser erguidos e colocados em uma plataforma, por conta do processo de regeneração de energia”, destaca Joelmo Rosa, coordenador de operações da Monte Rodovias.

Algumas dicas também são obrigatórias para os motoristas da nova frota automotiva: é essencial que, antes de pegar a estrada, o condutor planeje sua rota com antecedência, incluindo os pontos de recargas disponíveis; precisa ainda conhecer bem o veículo e as especificidades de cada montadora, com leitura cuidadosa do manual; além de respeitar sempre as normas de trânsito e dirigir com responsabilidade, assumindo uma postura defensiva nas rodovias.