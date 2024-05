Erosão em buraco faz 38 casas serem interditadas em Candeias | A TARDE

A erosão em um buraco no distrito de Menino Jesus, em Candeias, fez com que a Defesa Civil da cidade notificasse a interdição de 38 casas.



As fortes chuvas causaram a erosão no buraco, o que traz risco de desabamento para as casas localizadas no município da Região Metropolitana de Salvador.

Em nota, a Prefeitura de Candeias pontuou suas ações para remediar o problema e encontrar soluções definitivas. Uma das principais medidas é a ordem de serviço para terraplanagem do local, onde será construído um novo conjunto habitacional, que se chamará Vida Nova. O empreendimento será entregue para os moradores que tiveram suas casas interditadas pela Defesa Civil e que se enquadrem na situação de emergência.

Dentro do pacote de ações apresentado, consta também a autorização para a concessão do auxílio aluguel a todos os atingidos e a adesão do plano municipal de redução de riscos com a UFBA, para realizar estudo conclusivo sobre danos ambientais no buraco para ser enviado ao Governo do Estado para resolução.

“Estamos aqui para apresentar soluções para um problema que persiste há tantos anos. Ouvimos o relato de cada um, estamos dando o suporte aos afetados, encaminhando para o aluguel social, entregando cestas básicas e o mais importante, retirando os moradores da área de risco e criando um conjunto habitacional para eles. Além disso, tem a contratação da UFBA para enfim identificar o responsável pelos problemas e obrigar a reparar”, disse o prefeito de Candeias, Pitágoras Ibiapina (PP).