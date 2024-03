Erosão em pista provoca interdição parcial de rodovia em Ibicuí | A TARDE

Um trecho da rodovia BA-130, no trecho entre as cidades Ibicuí e Poções cedeu após erosão do asfalto. Por conta da cratera, a rodovia está parcialmente interditada desde esta quarta-feira, 21.

Segundo a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec), equipes do Batalhão de Polícia Rodoviário e de manutenção da Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra) realizaram a sinalização do trecho para a segurança dos motoristas que trafegam pela região. Uma avaliação da situação também está em andamento. O tráfego, por enquanto, está em meia pista.





A TARDE / Leitor

Segundo a Companhia Independente de Polícia Rodoviária de Itabuna, também na região sul, a erosão foi provocada por um bueiro que rompeu após as fortes chuvas que atingem a região.