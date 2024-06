Escola vai promover São João Literário com apresentações temáticas

- Foto: Divulgação

Esbanjando protagonismo dos alunos e muita criatividade com foco no incentivo à leitura, a Escola Municipal Prof.ª Laurita Souza Ribeiro, em Camaçari (BA), realiza no próximo dia 12 de junho, a culminância do São João Literário, em evento aberto para participação de toda a comunidade escolar.

As atividades acontecem nos dois turnos, com apresentações no horário de 09h, para os alunos da manhã e 13h30, para as turmas do período da tarde. A iniciativa, que faz parte de um projeto do Instituto Brasil Solidário, propõe que durante todo o mês de junho, sejam trabalhadas sequência didáticas agregando a literatura em cada atividade que resultará na grande festa de São João.

Com o tema “Uma viagem pela cultura antirracista”, os alunos já começaram os preparativos, que esse ano, traz uma programação com contação de história, poema, poesia cantada, biografia, quadrilha junina, além de muita música, encenação teatral e coreografias. As turmas estão participando ainda de um concurso literário divididos nas categorias de quadrinha, adivinhas, poema, cordel e trava-língua. Pela participação no São João Literário, a escola vai receber a doação de 2 projetores para serem utilizados nas atividades pedagógicas.

Segundo Sabrina Gomes, diretora da escola Prof.ª Laurita Souza Ribeiro, os estudantes estão entusiasmados com a proposta do projeto, se engajando nas produções textuais e colocando em prática todo o aprendizado das oficinas práticas de Arte e Cultura que foram mobilizados nas ações presenciais na escola.

“Os estudantes estão muito envolvidos e engajados, eles gostaram muito da edição do ano passado e pediram bis esse ano. Será um show de apresentações. As famílias foram convidadas a prestigiar seus filhos e com certeza será um evento lindo com eles protagonizando do início ao fim”, destacou.

A proposta chega ao município a partir da parceria do Instituto Brasil Solidário com a Sotreq e a COPENOR – Companhia Petroquímica do Nordeste, com foco em fortalecer ações continuadas de valorização da arte e cultura dentro das propostas pedagógicas curriculares. Para o presidente do Instituto Brasil Solidário, Luis Salvatore, as atividades permitem um rico diálogo entre a escola e a comunidade.

“O objetivo pedagógico do Projeto é manter vivas as raízes da festividade do São João, com toda a sua riqueza e tradição, incorporando o cunho literário desde os preparativos, até as apresentações das quadrilhas juninas. A ideia é engajar toda a comunidade escolar e fazer com que todos voltem os olhares para a riqueza da cultura popular brasileira e este é um ótimo momento para trabalhar a arte literária”, ressalta.

Sobre o Projeto São João Literário

O São João Literário faz parte das atividades do Plano Bienal Brasil Solidário, do Instituto Brasil Solidário e envolve todas as escolas que participam das ações do Programa, em várias regiões do Brasil, mas principalmente no Norte e Nordeste do país. Com sua primeira edição realizada em 2013, o projeto tem como objetivo promover uma grande mobilização com foco no livro e no incentivo à leitura dentro das festividades juninas.

Uma lista de atividades é elaborada para serem desenvolvidas com todas as turmas do Fundamental I ao Fundamental II – organização da estrutura física da escola para a festa, montagem do cardápio e distribuição dos convites. O objetivo pedagógico do Projeto é conseguir engajar toda a comunidade escolar e fazer com que todos voltem os olhares para a riqueza da cultura popular brasileira, aproveitando esse período para trabalhar a arte literária.

As diversas ações do Plano Bienal Brasil Solidário, financiado com recursos incentivados pela Lei Rouanet, conta com parceria de instituições e empresas privadas como Bank of America, John Deere, Instituto Ultra, Ipiranga, BTG Pactual, Newave Energia, Echoenergia, Grupo Equatorial, Palmeirinha Ação Social, Sotreq, Veirano Advogados, Instituto XP, Nu Bank, Companhia Petroquímica do Nordeste (COPENOR) e Bayer, além de pessoas físicas.

No Projeto São João Literário – IBS além de desenvolver e incentivar o estudo das tradições e da cultura popular, trabalha-se com sequências didáticas que estimulam a produção e o estudo literário que resultam em aprendizagens significativas e a apresentação das muitas culminâncias que acontecem através da parceria com muitas escolas do nosso país.

As atividades do Projeto São João Literário podem ser realizadas com todos os segmentos escolares. O que diferencia a proposta em cada ano/ciclo é o gênero trabalhado e o seu desenvolvimento pelos diferentes professores.