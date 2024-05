Escolas de Lauro recebem climatização com uso de energia solar | A TARDE

Mais de 40% das escolas da rede municipal de Lauro de Freitas foram climatizadas com ar-condicionado usando sistema de energia solar. As 20 das 52 unidades de ensino contaram com a instalação de 11 usinas fotovoltaicas para reduzir os custos de energia.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) outras três escolas municipais como Eurides Sant’anna, Dois de Julho e Ipitanga estão sendo preparadas para receber os equipamentos.

De acordo com a secretária de Educação do município, Vânia Galvão, a climatização dos espaços escolares ajuda no bem-estar, mas também no desempenho de alunos e professores. “Estamos comprometidos em finalizar a climatização em todas as unidades de ensino e a próxima a receber esse benefício será a Escola Municipal Eurides Sant’Anna, em Itinga. A climatização não apenas melhora o conforto térmico, mas também contribui significativamente para a qualidade do ensino"

Levantamento feito pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), aponta que 70% das escolas públicas brasileiras não são climatizadas. O órgão é responsável pelo Censo Escolar de 2022.

Entre as unidades que receberam o ar-condicionado estão Escola Municipal Pedro Paranhos, Escola Municipal Jardim Talismã, Escola Municipal Enock Amaral, Escola Municipal Dom Avelar Brandão Vilela, Centro Educacional Municipal Fenix, Escola Municipal Da Vila Praiana, Escola Municipal Jacira Fernandes Mendes, Escola Municipal Tenente Gustavo dos Santos, Escola Municipal de Vida Nova, Escola Municipal Sonia Maria Pereira do Nascimento, Escola Municipal Vereador José Ramos, Escola Municipal Vovó Ciça, Escola Municipal Jovina Moreira Rosa, Escola Municipal Catarina de Sena, Escola Municipal Itamar Oliveira Rodrigues, Escola Municipal Mercedes do Espírito Santo, Escola Municipal Capitulino Santos, Escola Municipal Lagoa dos Patos, Escola Municipal Solange Coelho e Escola Municipal Amauri Siqueira Montalvão.