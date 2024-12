Escritório Pimenta Advogados é destaque no anuário Análise Advocacia

- Foto: Reprodução

O escrtório de advocacia baiano Pimenta Advogados foi um dos destaques do anuário Análise Avocacia 2025, sendo reconhecido em seis categorias:

Escrtitório mais admirado:

Pimenta Advogados Associados nas categorias: Escritório tributário - nacional; Escritório especializado (setor econômico/químico e petroquímico) - nacioanal; Escritório especializado - Bahia.

Advogado mais admirado:

Advogado tributário - nacional: Marcos Rogério Lyrio Pimenta

Advogado especializado - (setor econômico/químico e petroquímico) - nacioanal: Marcos Rogério Lyrio Pimenta

Advogado especializado - Bahia: Marcos Rogério Lyrio Pimenta.

Em entrevista ao Portal A TARDE, o advogado Marcos Pimenta falou sobre a importância do prêmio. "É um grande reconhecimento pelos maiores executivos jurídicos e financeiros do Brasil que estão à frente de empresas que lideram o mercado. Isso nos traz uma enorme satisfação e ao mesmo tempo muita responsabilidade para seguir exercendo nossa atividade com muita qualidade e resultados, diante de um mercado bastante competitivo."

Com mais de 25 anos de experiência na advocacia tributária,com mestrado e doutorado pela PUC São Paulo, Marcos Rogério Lyrio Pimenta foi professor de graduação e pós-graduação em diversas instituições locais e nacionais.

Dr. Marcos Rogério Lyrio Pimenta | Foto: Reprodução

O anuário ANÁLISE ADVOCACIA é o maior e mais relevante levantamento realizado do mercado jurídico brasileiro. Para identificar quem são os mais admirados escritórios de advocacia e advogados do país, a Análise Editorial conduz todo ano uma pesquisa detalhada.

Os executivos jurídicos e financeiros das maiores companhias brasileiras são consultados pela equipe da Análise Editorial e votam nas bancas e profissionais que mais admiram, independente de utilizaremos seus serviços.