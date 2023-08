Est. do Coco e Linha Verde: pedágios aceitam novas formas de pagamento

Os pedágios da Estrada do Coco e Linha Verde passaram a ter novas opções de pagamentos do serviço desde terça-feira, 1º. Agora, os motoristas podem pagar as tarifas com cartões de débito, crédito e via Pix.

Com a novidade, a Concessionária Bahia Norte (CBN) passa a aceitar o cartão de débito para os pagamentos. Já o pagamento das tarifas na Concessionária Litoral Norte (CLN) podem ser feitas no débito, crédito e Pix.

Anteriormente, os motoristas só tinham a opção de pagar com dinheiro em espécie ou usar pagamento com uso de TAG (Sem Parar, ConectCar, Veloe e Taggy). Já a ViaBahia, responsável pela BR-324, segue aceitando apenas pagamento da tarifa por dinheiro em espécie e TAG.

A CBN administra as rodovias do Sistema BA-093, que interligam municípios da Região Metropolitana de Salvador, entre eles: Mata de São João, Pojuca, Dias D'Ávila, Camaçari, Simões Filho, Lauro de Freitas, Candeias e Salvador. Além disso, a concessionária compreende o trecho que interliga o Centro Industrial de Aratu (CIA), o Polo Industrial de Camaçari, o Terminal Portuário de Aratu e o Aeroporto Internacional de Salvador.

A CLN compreende o trecho da Estrada do Coco e na Linha Verde.