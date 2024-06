"Está sendo tratado", garante presidente do TCE sobre ViaBahia

Marcus Presídio pontuou que tema é de responsabilidade do TCU - Foto: Raphael Muller | AG. A TARDE

O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Marcus Presídio, afirmou, nesta quinta-feira, 13, que os ministros do Tribunal de Contas da União (TCU) já estão se debruçando sobre a situação da concessionária ViaBahia, que administra parte da BR-324.

A declaração ocorreu durante o evento de premiação do selo transparência do Painel Transparência dos Festejos Juninos da Bahia. Presídio ainda reforçou que o TCE não pode debater o tema, já que a concessão é federal.

"Não posso deixar de citar a questão da ViaBahia, da BR-324. Sabemos o quanto o povo tem sofrido com isso, mas infelizmente o Tribunal de Contas do Estado da Bahia não tem qualquer ingerência na administração dessa concessão, mas quero dizer que estive com alguns ministros do Tribunal de Contas da União, o assunto está sendo tratado, e em breve teremos alguma situação que amenize o estado da BR-324", afirmou o presidente do TCE.

Presídio ainda falou sobre o desafio dos gestores, que precisam conciliar responsabilidade social com metas fiscais.

"Qual o desafio? O gestor conseguir o equilíbrio da responsabilidade fiscal, que a lei impõe, com a responsabilidade social para atingir o interesse primário que é o seu eleitor, ou não, daquela cidade, mas é aquele cidadão que nós temos que prestar contas. Nós temos o dever de prestar contas e honrar cada voto que vocês receberam", pontuou.