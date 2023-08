Estado aplica R$ 12 milhões em bolsas para médicos

A quantidade de bolsas de residência médica ofertadas pelo Estado está sendo ampliada. De acordo com dados divulgados ontem pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), o valor total do investimento é de R$ 12.653.326,92, com 47 novas vagas disponibilizadas em onze unidades de saúde em sete municípios diferentes. Atualmente, a Sesab custeia 1.155 bolsas de residência médica, com valor total anual de R$ 56.910.407,40.

“Estamos investindo para a capacitação de profissionais de Medicina ao mesmo tempo em que ampliamos o suporte à assistência à população baiana. E, mais uma vez, é um investimento que acontece de forma regionalizada, com bolsas de residência em diferentes regiões da Bahia, para atender tanto aos profissionais como à população”, disse a secretária da Saúde, Roberta Santana.

De acordo com dados da Sesab, este ano já houve autorização para concessão de 19 novas bolsas, iniciadas no último mês de março, em unidades de quatro municípios: Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, em cardiologia (2 vagas); Hospital Regional de Juazeiro, em anestesiologia (2), ortopedia e traumatologia (2), medicina de urgência (2) e clínica médica (5); Hospital Ana Nery, em Salvador, em clínica médica (4); e Hospital do Oeste, em Barreiras, em anestesiologia (2).

Para 2024, está prevista a concessão de mais 28 bolsas de residência médica no estado. Essas vagas deverão ser ofertadas, ainda de acordo com a secretaria, por meio de um edital específico a ser divulgado futuramente. As uniades previstas são: Centro de Prevenção e Reabilitação de Deficiências (Cepred), em Salvador, em fisiatria (2); Complexo Hospitalar de Vitória da Conquista (CHVC), em clínica médica (2) e ortopedia e traumatologia (3); Hospital Regional Dr. Mário Dourado Sobrinho, em Irecê, em ginecologia e obstetrícia (3); Hospital Martagão Gesteira, em Salvador, em pediatria (4) e cirurgia pediátrica (1); Hospital Estadual da Criança (HCA), em Feira de Santana, em pediatria (4) e cirurgia pediátrica (1); Hospital Santo Antônio, em Salvador, em cirurgia pediátrica (1), oftalmologia (2), reumatologia (2) e anestesiologia (1); e Hospital Universitário Professor Edgard Santos (HUPES/UFBA), em anestesiologia (1).