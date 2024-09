Estado investe R$ 366 milhões na requalificação de aeroportos regionais

Aeroporto de Feira de Santana - Foto: Carol Garcia / SECOM

Incentivar a manutenção e atração de novos voos para a Bahia desenvolvendo a malha aeroviária regional. Com esse objetivo, um investimento total de R$ 366 milhões vem sendo feito pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), desde janeiro de 2023 para requalificação, ampliação e manutenção de aeroportos baianos.

Atualmente estão em andamento serviços no aeroporto de Feira de Santana, com a construção do muro patrimonial. Além disso, obras de recuperação da pista de pouso e decolagem nos aeródromos de Belmonte, Canavieiras, Barra e Xique-Xique. Em Luis Eduardo Magalhães, a obra de requalificação está em fase final, com previsão de conclusão até o início de outubro.

Outras importantes ações de infraestrutura realizadas pelo Governo da Bahia já foram entregues, como o novo Aeroporto de Bom Jesus da Lapa, em agosto do ano passado, que possui infraestrutura para operar com voos regulares diurno e noturno. Assim como a construção de aeroportos, a requalificação dos equipamentos aeroviários também contribui para o desenvolvimento da aviação regional, a exemplo o de Ipiaú, entregue no último dia 11/09 pelo governador Jerônimo Rodrigues, e que foi homologado há 24 anos. A recuperação do equipamento beneficia municípios próximos como Itagibá, Ibirataia e Dário Meira, além das empresas de mineração da região, promovendo o desenvolvimento econômico. Desde 2023, 23 aeródromos passaram por obras para desinterdição, como Itaberaba, Caetité, Santana, Cipó, Monte Santo e Valente, e já estão em atividade com aeronaves, como UTIs Aéreas, Táxi Aéreo e de transporte de valor e de medicamento.

Mais desenvolvimento

Único da região Oeste com voos regulares, o Aeroporto de Barreiras também receberá um novo terminal de passageiros com área de 2.200 m², quase quatro vezes maior em relação ao atual, visando mais conforto e segurança às pessoas. Com investimento de R$ 25 milhões do Governo da Bahia, a licitação para a implantação está em andamento e os envelopes com as propostas serão abertos em 01 de novembro.

Ainda neste semestre, o aviso de licitação para os serviços na área de movimentação de aeronaves, incluindo a ampliação da pista de pouso e decolagem de 1.600 m para 1.950 m de comprimento por 30 m de largura para operar com aviões de cerca de 200 passageiros, pátio de estacionamento de aeronaves e taxiway, sairá no DOE. O valor investido será de R$ 50 milhões contando com recursos do Governo Federal, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), e do Governo do Estado.

Além disso, o aeroporto de Feira de Santana também passará por ampliação da pista de pouso e decolagem de 1.500 m para 1.800 m de comprimento por 30 m de largura. O processo licitatório está em andamento e a abertura dos envelopes com as propostas das empresas interessadas será em 28 de novembro. Ainda nesse segundo semestre está prevista, também, a publicação da licitação para recuperação do aeródromo de Jequié.

Essas obras possibilitam aos aeroportos do interior baiano entrar na escala de conexões nacionais contribuindo para a atração de mais voos e de novos negócios para o estado. “Com a execução dessas ações, disponibilizamos uma infraestrutura ligada à tendência de mercado das companhias aéreas, que estão operando com aeronaves de grande porte. Assim, garante que o estado acompanhe o desenvolvimento da aviação civil permitindo receber aviões com maior capacidade de passageiros”, analisa Sérgio Brito, secretário de Infraestrutura.