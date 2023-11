"Estamos no melhor momento da empresa", diz diretor da Air Europa | A TARDE

Há cerca de 20 anos, mais precisamente no dia 2 de novembro de 2003, desembarcava em Salvador a Air Europa. Para comemorar a marca histórica, a companhia aérea trará uma série de novidades que chegarão à capital baiana entre o fim deste ano e o início do ano que vem.

Em contato com o Portal A TARDE, o diretor-geral da Air Europa, Gonzalo Romero, falou sobre a importância da empresa com a Bahia e também explicou o motivo para a escolha de Salvador como a primeira cidade brasileira a receber os voos da companhia.

"Salvador era um destino muito demandado na nossa empresa, principalmente porque tem muitas colônias espanholas na Bahia. Além disso, ainda tinha o fluxo de turistas vindo da Espanha para a Bahia com a finalidade de passar férias. Esse movimento gerou a possibilidade da empresa voar de forma regular e fomos muito bem acolhidos no Brasil", lembrou Gonzalo.

O diretor da empresa ainda fez questão de destacar a alta taxa de ocupação que existe em quase todos os voos da Air Europa em Salvador. Em média, as aeronaves costumam viajar com lotação entre 80 e 85%, mas, nos períodos de alta estação, os números chegam na casa dos 93%.

Por conta disso, uma das novidades anunciadas é o acréscimo de uma aeronave semanal para fazer o trajeto entre Salvador e Madrid, que atualmente funciona com dois voos por semana. Assim, a partir de dezembro, três aeronaves operando nos dias de terça, quarta e sexta-feira.

"Operamos semanalmente de formas diferentes no passado, mas sempre com frequência de dois ou três voos. Históricamente, em alta temporada, a gente sempre costuma fazer um reforço, principalmente pensando no passageiro europeu, que começa as férias e vêm para o Brasil. Esse fluxo de fim de ano gera um crescimento da demanda", completou.

Questionado sobre a manutenção da medida de forma definitiva, Gonzalo Romero garante que estuda a possibilidade, mas, neste primeiro momento, os três voos semanais serão somente durante a alta estação.

"vamos avaliar no futuro se isso se mantém, para colocarmos de forma definitiva. Mas, por enquanto, será somente neste período de alta estação. Essa terceira frota já está em nosso sistema e a venda está muito boa. Realmente achamos que esse novo voo será bastante necessário", projetou o diretor.

Pandemia e recuperação

Nesses 20 anos de atuação da Air Europa, sem sombra de dúvidas, um dos piores momentos da empresa ocorreu durante a pandemia, entre 2020 e 2021. Assim como diversas empresas espalhadas pelo mundo, a companhia aérea teve um grande prejuízo devido a baixa circulação e a proibição temporária das viagens.

Sobre o duro período enfrentado na empresa, Gonzalo Romero explicou que gradativamente tem sido possível recuperar as perdas que ocorreram, com algumas delas, inclusive, já tendo sido resolvidas e até ultrapassado o período pré-pandemia.

"A pandemia foi muito forte para nós. Em nível de oferta de assentos, já recuperamos números de antes da pandemia, principalmente porque trouxemos maiores aeronaves. Diminuímos a quantidade de aeronaves, mas elas não são maiores", afirmou o diretor.

Então nos recuperamos a nível global. Os anos de 2022 e 2023 tem sido excepcionais para nós. Ainda temos alguns compromissos de pagamento que foram contraídos na pandemia, mas estamos em um processo muito bom. O próximo ano acredito que seja ainda melhor Gonzalo Romero, diretor da Air Europa

Desde que a AirEuropa começou a atuar em Salvador, já foram mais de 1,1 milhão de passageiros transportados em pouco mais de 5 mil voos realizados durante as duas décadas. Além de passageiros e bagagens, as aeronaves são responsáveis por transportar frutas que são exportadas da Bahia para diversos destinos na Europa.



"Atualmente, temos porões cheios de carga, além de cheios de passageiros e bagagens. Essas cargas são predominantemente frutas que são exportadas para a Europa. Por exemplo, a aeronave que decola amanhã está transportando 20 toneladas de fruta. Então queria deixar essa mensagem: também somos referência no transporte de carga e isso é muito importante para a Bahia. Estamos fazendo 20 anos no melhor momento da empresa", concluiu Gonzalo.