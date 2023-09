Estátua de Daniel Alves é vandalizada em Juazeiro

A estátua feita em homenagem ao jogador Daniel Alves, em Juazeiro, cidade no norte da Bahia onde o jogador de futebol nasceu, foi vandalizada na manhã desta quinta-feira, 7.

Nas imagens que circularam nas redes sociais, o monumento está com o rosto coberto com um saco plástico preto e fita adesiva. Ainda não se sabe a autoria do crime.

O atleta baiano é réu pelo crime de agressão sexual e está preso em Barcelona, na Espanha.

Segundo o G1, a prefeitura da cidade informou que a própria população retirou o saco plástico e as fitas. Por volta das 16h30 desta quinta, a estátua já estava sem o material.