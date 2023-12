Estrada do Coco passa por serviços de manutenção até esta sexta-feira | A TARDE

A rodovia BA-099, que liga o Litoral Norte da Bahia, passará por novos serviços de manutenção nesta semana, até a sexta-feira (15). De acordo com a Concessionária Litoral Norte (CLN), empresa do grupo Invepar, os serviços ocorrem das 7h às 17h, em trechos da Estrada do Coco, Linha Verde e acessos. Ainda segundo o informe, as atividades possuem cronograma semanal e não afetam diretamente o trânsito da rodovia.

“A Estrada do Coco contará com o serviço de recuperação de drenagem superficial no quilômetro 54. Ocorrerá também a instalação de placas nos quilômetros 19, 22 e 49. Além disso, haverá a manutenção em defensa metálica e o serviço de selagem de trinca no quilômetro 54 e a poda nos quilômetros 20, 21, 22 e 31. Durante a semana também acontece a pintura das barreiras rígidas nos quilômetros 7 e 32, na Ponte rio Joanes e Ponte rio Jacuípe. Já o paralelo da Praia do Forte também irá passar por uma manutenção durante os próximos dias”, diz a nota.

A CLN informa ainda que, a Linha Verde contará com o serviço de instalação de saco de solo cimento no quilômetro 131. Haverá também o serviço de recuperação de drenagem superficial nos quilômetros 84, 131 e 166. Além disso, ocorrerá a instalação de placas nos quilômetros 143 ao 156 e a poda nos quilômetros 123, 130, 135, 150, 152 e 176. Por fim, também ocorrerá a limpeza do Acesso de Baixio e manutenção do Paralelo de Acesso a Baixio, na BA-400.

Todos os trechos com serviços serão devidamente sinalizados para manter a segurança na rodovia. A CLN ressalta que as atividades realizadas visam manter a qualidade e a segurança da BA-099.