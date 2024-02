Estrangeiras são presas por tráfico de ovos de arara nativa da Bahia | A TARDE

Duas mulheres estrangeiras foram presas em flagrante na cidade de Governador Valadares–MG nesta sexta-feira, 2, por tráfico de ovos de araras-azuis-de-lear (anodorhynchus leari), aves nativas da Bahia.

Segundo a Polícia Federal (PF), os ovos eram apanhados no interior da Bahia, em área de unidade de conservação federal, com ajuda de moradores locais. Os ovos seriam destinados ao mercado ilegal na Europa e Ásia, após embarcarem no Aeroporto de Guarulhos.

Os investigadores receberam informações de que as estrangeiras estavam na região endêmica da espécie e, com isso, monitoraram o deslocamento em solo nacional, até a prisão.

Elas poderão responder por tráfico ilegal de animais e contrabando. A operação contou com apoio do Ibama e do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema-BA).