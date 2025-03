Estudante baiana “treineira” se destaca com nota 1.000 em Enem - Foto: Reprodução | Gov BA

Na Bahia, estudantes da rede estadual de ensino que ainda cursavam o 1º e 2 º ano do Ensino Médio alcançaram notas entre 900 e 1.000 na redação do Exame Nacional do Ensino Médio de 2024 (Enem), demonstrando alto nível de preparo e dedicação dos candidatos que se inscreveram como treineiros para testar seus conhecimentos na prova.

O resultado foi divulgado na última sexta-feira, 14, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), tendo destacado que, entre os 4.325.960 inscritos, mais de 841 mil (19,4%) estavam nessa categoria.

Um dos destaques foi a estudante Ranielli Arcanja de Araújo, 18 anos, do Colégio Estadual do Campo de Tempo Integral Genivaldo de Almeida Brandão, no município de Antônio Cardoso. Ela conquistou a nota 1.000 na Redação, quando ainda estava no 2º ano. Agora, já matriculada no 3º ano, ela se mostra ainda mais determinada e conta que esta não foi a sua primeira experiência no exame.

No primeiro ano do Ensino Médio, eu também fiz a prova e tirei 920 na redação, mas não me contentei. Estudei bastante para tentar novamente no 2° ano e, então, consegui este feito. Mas a verdadeira intenção é chegar no 3° ano com um bom desempenho para alcançar o curso que eu quero Ranielli Arcanja de Araújo

Outra estudante que obteve um excelente resultado foi Ana Caroline Aguiar Souza, 16 anos, de Igaporã, que, ainda no 2º ano, alcançou 960 na redação do Enem. Atualmente no 3º ano do Colégio Estadual de Tempo Integral de Igaporã, Ana Caroline atribui seu desempenho à dedicação aos estudos e ao suporte da escola.

Para me preparar para a prova, além de estudar, eu analisei redações nota 1.000 dos anos anteriores. Além disso, também acompanhei diversos professores da área nas redes sociais, que sempre compartilham dicas que são muito valiosas Ana Caroline

Além das duas estudantes, outros alunos da rede estadual também alcançaram notas altas na redação do Enem, Irhana Mayra Magalhães de Oliveira, do Colégio Estadual Suzana de Araújo Bonfim, localizado em Muquém de São Francisco, que obteve 920 na redação; Érika Larissa, do Colégio Estadual de Tempo Integral Turíbio Vilanova, em Senhor do Bonfim, que atingiu 900 pontos; e Mateus Lucas, do Colégio Estadual Naomar Soares Alcântara, em Itarantim, que alcançou 940 pontos.